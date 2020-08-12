«مكافحة الأمراض»: 373 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 02:52 صباحا
مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب 16 حالة شفاء وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان حمل رقم «157» إنه تسلم، الثلاثاء، 2626 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 2253 عينة بينها 16 حالة شفاء وإيجابية 373 عينة موزعة بواقع 187 حالة جديدة، و186 حالة مخالطة.

وتوزعت العينات بواقع 902 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، 101 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و102 من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و18 من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و90 من مختبر فرع المركز سبها، و391 منة مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، وعينة من مختبر فرع المركز غريان، و901 من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و120 من مختبر مركز بنغازي الطبي.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 6302 حالة بينها 5430 حالة نشطة و132 حالة وفاة، فيما تعافى 740 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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