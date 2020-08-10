لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد تحذر من إعادة فتح مقاهي الشيشة بسبب «كورونا»

مسؤولو الحرس البلدي أثناء جولتهم لإغلاق مقاهي الشيشية ببني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت لجنة الطوارئ الصحية ببلدية بني وليد، الإثنين، أصحاب مقاهي الشيشة في المدينة من إعادة فتحها أمام الزبائن في ظل خطورة الوضع الراهن واستمرار أزمة فيروس «كورونا المستجد»، متعهدة بملاحقتهم قانونيًّا.

واستغربت اللجنة في بيان فتح المقاهي من جديد، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تضر بحياة المواطنين بالمدينة وتساهم بشكل مباشر في انتشار فيروس «كورونا» بسبب الازدحام وعدم اهتمام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وقالت اللجنة إنها ستلاحق أصحاب تلك المقاهي قانونيًّا نتيجة مخالفتها القوانين وعدم الالتزام بالتعليمات الواردة من لجنة الطوارئ الصحية وفريق الرصد والاستجابة السريعة بني وليد.

وطالبت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، الأجهزة الأمنية والحرس البلدي بضرورة ممارسة عملهم بكل جدية وحزم، مشيرة إلى أنها «غير مسؤولة عن هذه التصرفات الفردية من قبل أصحاب المقاهي، التي ستكون نتيجتها زيادة الانتشار المجتمعي وتفشي الوباء بالمدينة، خصوصًا أن الفيروس بلغ مرحلته الرابعة والخطيرة، التي يفقد فيها السيطرة على الانتشار».