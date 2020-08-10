إطفاء عام في المنطقتين الغربية والجنوبية

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية، اليوم الإثنين.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها ستكشف عن المستجدات تباعا، دون إعطاء تفاصيل حول سبب الإطفاء.