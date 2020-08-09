بالصور.. شوارع سرت خالية من المارة في اليوم الخامس لحظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 06:28 مساء
شوارع سرت خالية من المارة في اليوم الخامس لحظر التجول, 9 أغسطس 2020. (سرت أولا)

نشرت صفحة «سرت أولًا»، صورًا أظهرت مدى التزام المواطنين والمحال التجارية بحظر التجول المفروض بالمدينة لليوم الخامس على التوالي.

وأظهرت الصور، شوارع سرت خاوية وخالية من المارة ولا يوجد فيها أي شخص، وهو ما يظهر التزامًا صارمًا من المواطنين.

والثلاثاء الماضي، أكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» في سرت، منع فتح المحلات والأسواق الكبرى في المدينة وضواحيها مع استثناء المحلات الصغيرة داخل الأحياء، محذرة مَن يخالف ذلك بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

فريق الرصد في سرت يخصص أرقامًا للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ«كورونا»

منع فتح المحلات والأسواق الكبرى في سرت

وأشارت إلى ضرورة تطبيق حظر التجول داخل سرت، ولمدة 10 أيام بقرار من رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم.

وأعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» في سرت، أمس، إصابة خمس حالات جديدة بالفيروس.

شوارع سرت خالية من المارة في اليوم الخامس لحظر التجول, 9 أغسطس 2020. (سرت أولا)
شوارع سرت خالية من المارة في اليوم الخامس لحظر التجول, 9 أغسطس 2020. (سرت أولا)
شوارع سرت خالية من المارة في اليوم الخامس لحظر التجول, 9 أغسطس 2020. (سرت أولا)
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