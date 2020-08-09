بالصور.. معيتيق يزور مطار معيتيقة بعد استكمال صيانته واستئناف الرحلات الجوية

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأحد، مطار معيتيقة الدولي بعد استئناف الرحلات الجوية صباح اليوم، واستكمال صيانة صالة الركاب التي تعرضت للقصف خلال الأشهر الماضية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، تابع معيتيق، خلال الجولة التي رافقه فيها وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير المطار لطفي الطبيب، صالة الركاب وحركة المسافرين وفق دليل الإجراءات الدولية المتبعة في كل مطارات العالم لمواجهة جائحة كورونا من حيت التباعد الجسدي، وعدم الاتصال المباشر بين المسافرين وموظفي المطار أثناء استكمال إجراءات الدخول.

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كما وقف على صيانة مهبط المطار واستمع لشروح ضافية من المهندسين المشرفين على عمليات الصيانة والرصف والذين أكدوا تجهيزه خلال أسبوع واستكمال الإنارة الجانبية حتى تتمكن الطائرات من الهبوط في الفترة الليلية .

وتابع معيتيق، نسبة الإنجاز في صالة الركاب المستحدثة على مساحة أربعة آلاف متر والتي ستدخل الخدمة نهاية شهر أكتوبر القادم، وستساهم بشكل مباشر في تخفيف الازدحام أثناء الوصول والمغادرة.

وشملت جولة محطة وقوف السيارات بعد استكمال رصف الأماكن المتضررة من القصف والتوسعة التي أجريت لها، وبدء استيعابها أعداد كبيرة من سيارات المسافرين بطريقة منظمة.

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)