بالصور.. معيتيق يزور مطار معيتيقة بعد استكمال صيانته واستئناف الرحلات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 05:52 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

زار نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الأحد، مطار معيتيقة الدولي بعد استئناف الرحلات الجوية صباح اليوم، واستكمال صيانة صالة الركاب التي تعرضت للقصف خلال الأشهر الماضية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، تابع معيتيق، خلال الجولة التي رافقه فيها وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير المطار لطفي الطبيب، صالة الركاب وحركة المسافرين وفق دليل الإجراءات الدولية المتبعة في كل مطارات العالم لمواجهة جائحة كورونا من حيت التباعد الجسدي، وعدم الاتصال المباشر بين المسافرين وموظفي المطار أثناء استكمال إجراءات الدخول.

استئناف حركة الطيران من مطار معيتيقة برحلة إلى اسطنبول

كما وقف على صيانة مهبط المطار واستمع لشروح ضافية من المهندسين المشرفين على عمليات الصيانة والرصف والذين أكدوا تجهيزه خلال أسبوع واستكمال الإنارة الجانبية حتى تتمكن الطائرات من الهبوط في الفترة الليلية .

وتابع معيتيق، نسبة الإنجاز في صالة الركاب المستحدثة على مساحة أربعة آلاف متر والتي ستدخل الخدمة نهاية شهر أكتوبر القادم، وستساهم بشكل مباشر في تخفيف الازدحام أثناء الوصول والمغادرة.

وشملت جولة محطة وقوف السيارات بعد استكمال رصف الأماكن المتضررة من القصف والتوسعة التي أجريت لها، وبدء استيعابها أعداد كبيرة من سيارات المسافرين بطريقة منظمة.

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، يزور مطار معيتيقة الدولي, 9 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترقب في برشلونة لإصابة ميسي
رياضة محلية
وزيرة الإعلام تستقيل من الحكومة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت
عربى
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
سباعية بايرن في تشيلسي تؤهله للقاء برشلونة بدوري الأبطال
رياضة عالمية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
إحصائية لوزارة العمل: خريجو الجامعات الأعلى بين الباحثين عن عمل.. والإناث ضعف ...
ليبيا
تصريح الفخر لغوارديولا عقب إقصاء ريال مدريد
رياضة عالمية
عدد قياسي من النساء المرشحات لانتخابات مجلس النواب الأميركي
دولى
القبض على سجين فر قبل 46 عاما
منوعات
قوة حماية طرابلس تتهم «الإخوان» بـ«تشويه القادة وإنهاك الدولة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كمية فيروس «كورونا» عالية لدى الأطفال دون الخامسة