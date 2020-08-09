إعادة جدولة مواعيد الانتخابات في 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 03:33 مساء
سيدات يشاركن في ورشة عن كيفية الإشراف على الانتخابات في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إعادة جدولة مواعيد إجراء الانتخابات في أربع بلديات، هي غات وككلة والشرقية وتراغن.

وأكدت أن الحملات الانتخابية ستنتهي يوم 16 أغسطس الجاري، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 17 أغسطس، فيما يجرى الاقتراع 18 أغسطس.

والمواعيد السابقة التي حددتها اللجنة هي: 15 أغسطس موعدا للاقتراع في البلديات الأربع، مؤكدة أن أمس السبت هو موعد إقفال سجل الناخبين. وحددت 14 أغسطس يوما للصمت الانتخابي.

وكان مقررًا أن يتم التصويت في كل من مصراتة وككلة والشرقية وتراغن والقطرون وغات خلال الأسبوع الأول من عيد الأضحى، لكن الاقتراع تأجل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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