«النهر الصناعي»: خروج بئر بالحقل الغربي عن الخدمة نهائيا بعد الاعتداء عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 03:01 مساء
أحد الخزانات في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية الإنترنت).

أكد جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات على حقول الآبار، مشير إلى اعتداء مجهولين على البئر 219 بالحقل الغربي، مما أدى إلى خروج البئر عن الخدمة نهائيا.

وأوضح الجهاز أن حجم الاعتداء والتخريب بالبئر كان كبيرا، منبها بأن هذا الفعل يضاف إلى قائمة الاعتداءات التي وصلت إلى التعدي على 149 بئرا، «برغم المطالبات المستمرة للجهات المعنية بالدولة بضرورة توفير الحماية للحقول، والتي وللأسف حتى هذه اللحظة لم يتخذ أي إجراءات فعلية لتنفيذها على الأرض».

وشدد على أن استمرار هذه الاعتداءات «ستعرقل جهودنا للاستمرار بعمليات التشغيل وتدفق المياه لمناطق الاستهلاك»، مضيفا: «ملف الاعتداءات، يعد الأكثر خطورة على الأمن المائي الوطني لهذا بات ضرورة وطنية استراتيجية ملحة لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل لأي إجراءات من شأنها وقف هذا العبث بالمشروع».

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