مركز طبرق الطبي: إحالة الأسماء المتغيبة عن العمل إلى الجهات الرقابية والأمنية

مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أعلن مركز طبرق الطبي أنه سيضطر إلى إحالة أسماء العاملين المتغيبين عن العمل دون مبرر إلى الجهات الرقابية والأمنية لاتخاذ ما يلزم معهم من إجراءات، وذلك لتسببهم في إرباك العمل داخل المركز.

وأشار المركز، في بيان اليوم الأحد، إلى أن العاملين لهم جدول عمل مخفف أصلا، مؤكدا أن إدارته اتخذت الإجراءات الإدارية المتبعة كالخصم والإيقاف مع المتغيبين، لكن دون جدوي.

ونبه بأن الأسماء المتغيبة ستحال إلى وزارة الصحة ومجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مشددا على ضرورة التقيد بالحضور إلى العمل وعدم الغياب.

وسجلت طبرق سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، قبل أن تسجل، أول أمس الجمعة، حالة وفاة.