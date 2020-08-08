ارتفاع أسعار معظم العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 12:43 مساء

ارتفعت أسعار معظم العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية، لا سيما الدولار الذي صعد إلى 6.15 دينار من 6.8 دينار سجلها بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وقفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» إلى 7.10 دينار من 7.05 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.92 دينار، من 7.90 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزاد الدينار التونسي إلى 2.26 دينار ليبي من 2.23 دينار، فيما استقرت الليرة التركية عند 0.84 دينار، اليوم السبت، وهو السعر ذاته المسجل في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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