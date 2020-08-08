«داخلية الوفاق» تعلن القبض على عصابة تستولي على الغابات العامة

أفراد من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أثناء مداهمة عصابة قطع الأشجار. (صفحة الوزارة بموقع فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم السبت، القبض على عصابة تستغل الغابات العامة في منطقة القره بوللي، وتقوم بقطع الأشجار فيها، وتحاول السيطرة على هذه الغابات.



وأوضحت الوزارة أن العصابة تعمل على إفساد المنظر العام للغابات وتحاول السيطرة عليها عبر تخصيصها بأسماء أفراد العصابة بأوراق مزورة، مشيرة إلى قيام دوريات إدارة المهام الخاصة بالتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية وبالتعاون مع مديرية أمن القره بوللي بمداهمة هذه العصابة أثناء قيامهم بهذه الأعمال، والقبض على جميع الأشخاص وضبط آلياتهم التي يستعملونها.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.