طبرق تسجل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 59

مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، تسجيل المدينة ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها حالة وفاة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت نتائج 13 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين إيجابية ست عينات بينها حالة وفاة وسلبية سبع حالات.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلدية طبرق إلى 59 حالة.

ومساء الجمعة، أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الجمعة، تعليماته العاجلة إلى الأمن بسرعة إغلاق حدود المدينة الغربية وتحديدًا بوابة عين الغزالة لمدة 24 ساعة من الآن. وقال المجلس البلدي طبرق إن تعليمات بوالخطابية جاءت بعد تفشي فيروس «كورونا المستجد» ببلدية أم الرزم.