قسم العزل في زليتن يتسلم 120 أسطوانة أكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 10:03 صباحا
تسلم شحنة من أسطوانات الغاز في قسم عزل بزليتن، 6 أغسطس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

تسلم قسم العزل في زليتن 120 أسطوانة أكسجين مقدمة من وزارة الصحة في حكومة الوفاق خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بعد تواصل المجلس البلدي زليتن مع لجنة إدارة جائحة «كورونا» بالوزارة، وإطلاعهم على معاناة قسم العزل من نقص في أسطوانات الأكسجين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء في مارس الماضي، إضافة إلى ثماني حالات وفاة، وشفاء 12 مصابا.

وأظهرت النشرة الوبائية الصادرة عن المركز أن من بين الإصابات المسجلة حديثا، 17 حالة في زليتن.

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