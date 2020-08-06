تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» في مصراتة بسعة 102 سرير

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أنها جهزت مركزًا لعلاج مصابي فيروس كورونا في مدينة مصراتة بسعة سريرية تبلغ 102 سرير، داخل المساحة المخصصة لمبنى المعهد القومي لعلاج الأورام.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها خصصت 50 سريرا للعناية الفائقة، وتجهيز المركز بمنظومات أكسجين وشبكة إنترنت وأربعة أجهزة غسيل كلوي وصيدلية ومختبر ومغسلة وغرف خاصة بالعناصر الطبية وغرف كشف.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها شرعت في رفع السعة السريرية لمراكز علاج مصابي فيروس كورونا، من خلال دعم المواقع بوحدات عزل متنقلة ومتطورة أو تخصيص مواقع أخرى وتجهيزها، استجابة منها لأي زيادة في عدد حالات الإصابة.