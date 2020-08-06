الجالي: عدد مصابي «كورونا» في طبرق ارتفع إلى 52 حالة وأغلبهم من النساء

المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق الدكتور فرج الجالي. الخميس 6 أغسطس 2020 (بوابة الوسط)

أكد رئيس اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الدكتور فرج الجالي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدينة إلى 52 حالة، مشيرا إلى أن «أغلب المصابين من النساء».

وقال الجالي في مؤتمر صحفي عقد، ظهر اليوم الخميس، بمركز طبرق الطبي إن الوضع الوبائي بالمدينة «ما زال خطيرا حيث سجلت اليوم 9 حالات موجبة ليبقى العدد الإجمالي 52 حالة فيما شفيت 8 حالات وتوفيت 4 حالات وما زالت 40 حالة نشطة».

وأضاف الجالي أن المصابين يتلقون العلاج بمقر الحجر الصحي تحت رعاية صحية كاملة من قبل فريق الرصد والاستجابة السريعة التابع للجنة الاستشارية الطبية.

وذكر الجالي أن هناك 3 حالات «حالتهم الصحية خطيرة» وأن «أغلب المصابين من النساء نظرا لعدم إتباعهن الإرشادات الصحيح اللازمة والتباعد الاجتماعي».