رئيس هيئة الكهرباء بالحكومة الموقتة يطلع المشير حفتر على أوضاع الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 04:55 مساء
لقاء المشير خليفة حفتر مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أطلع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة المهندس فخري المسماري، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على أوضاع الشبكة الكهربائية، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة، ربيع خليفة، إن المهندس فخري المسماري شرح للمشير خليفة حفتر  أوضاع الشبكة الكهربائية من حيث المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الهيئة وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

وأضاف خليفة أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أطلع المشير خليفة حفتر على آخر استعدادات وتجهيزات الهيئة العامة للكهرباء لمعالجة مشاكل الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق.

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