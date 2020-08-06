عودة اتصالات «ليبيانا» و«المدار» إلى بني وليد

فريق تابع لمكتب اتصالات بني وليد أثناء صيانة موقع أحد الكابلات. (الإنترنت)

عادت خدمات الاتصالات المقدمة من شركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» وخدمات الإنترنت إلى مدينة بني وليد بعد انقطاع دام يومين متتاليين بسبب قطع في كابل الضوئية البصرية بمدينة ترهونة.

وأوضح مكتب اتصالات بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن قسم التشغيل والصيانة وفريق عمل تابعا للمكتب قاما بإرجاع خدمات الاتصالات لمدن بني وليد والشويرف والحساونة، بعد استكمال الصيانة ومعرفة العطل الذي أدى لانقطاعها.

ويسعى مكتب الاتصالات ببني وليد من خلال أعمال الصيانة إلى تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت داخل بني وليد تلبية للحاجة الملحة للاتصالات، رغم الظروف والإمكانات البسيطة التي يمتلكها المكتب.

وتعاني بني وليد من توقف الاتصالات والإنترنت بالمدينة بين الحين والآخر بسبب انقطاع في كابل الألياف البصرية الرابط بين بلدتي بني وليد وترهونة.