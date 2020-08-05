تأجيل الدراسة في طبرق لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

اجتماع بمقر المجلس التسييري لبلدية طبرق، لبحث آخر تطورات أزمة كورونا, 5 أغسطس 2020. (بلدية طبرق)

أعلنت بلدية طبرق تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين «حتى تتضح الرؤية الصحية بالمدينة»، مع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بمقر المجلس التسييري لبلدية طبرق، ضم اللجنة الرئيسية لمواجهة فيروس كورونا بالبلدية، واللجنة الاستشارية لمناقشة آخر المستجدات بخصوص انتشار فيروس كورونا.

وأوصى رئيس اللجنة بإغلاق المعبر لمدة أسبوعين، وتوفير احتياجات اللجنة الاستشارية ومديرية الأمن والحرس البلدي.

كما أوصى الاجتماع بتوفير مستشفى ميداني متكامل في حال استمرار الانتشار السريع للفيروس مع توفير شركات خدمات طبية لشراء الخدمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير التعليم بالحكومة الموقتة ترحيل طلبة سنوات النقل إلى العام القادم دون أي امتحانات، مع استحداث فصل تمهيدي للعام الدراسي القادم لمدة 8 أسابيع.

كما أعلن الوزير في مؤتمر صحفي اليوم تحديد 6 سبتمبر المقبل كموعد لامتحانات الشهادة الإعدادية و20 سبتمبر لامتحانات الشهادة الثانوية.

وفيما يتعلق بالجامعات والمعاهد العليا تؤجل الدراسة لمدة شهر من اليوم 5 أغسطس وفق وزير التعليم بالحكومة الموقتة.