تأجيل الدراسة في طبرق لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 09:50 مساء
اجتماع بمقر المجلس التسييري لبلدية طبرق، لبحث آخر تطورات أزمة كورونا, 5 أغسطس 2020. (بلدية طبرق)

أعلنت بلدية طبرق تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين «حتى تتضح الرؤية الصحية بالمدينة»، مع الانتشار المتسارع لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بمقر المجلس التسييري لبلدية طبرق، ضم اللجنة الرئيسية لمواجهة فيروس كورونا بالبلدية، واللجنة الاستشارية لمناقشة آخر المستجدات بخصوص انتشار فيروس كورونا.

وأوصى رئيس اللجنة بإغلاق المعبر لمدة أسبوعين، وتوفير احتياجات اللجنة الاستشارية ومديرية الأمن والحرس البلدي.

كما أوصى الاجتماع بتوفير مستشفى ميداني متكامل في حال استمرار الانتشار السريع للفيروس مع توفير شركات خدمات طبية لشراء الخدمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير التعليم بالحكومة الموقتة ترحيل طلبة سنوات النقل إلى العام القادم دون أي امتحانات، مع استحداث فصل تمهيدي للعام الدراسي القادم لمدة 8 أسابيع.

كما أعلن الوزير في مؤتمر صحفي اليوم تحديد 6 سبتمبر المقبل كموعد لامتحانات الشهادة الإعدادية و20 سبتمبر لامتحانات الشهادة الثانوية.

وفيما يتعلق بالجامعات والمعاهد العليا تؤجل الدراسة لمدة شهر من اليوم 5 أغسطس وفق وزير التعليم بالحكومة الموقتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
اليوم الأصعب على طبرق.. 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس «كورونا»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لمواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)
عربى
مباراة الملاكم الليبي مالك الزناد أمام التشيكي أوندرنج رادو - قناة الوسط
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟