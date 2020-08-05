إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 02:59 مساء
مدينة طبرق. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد». ومع إعلان الإصابتين، يرتفع إجمالي أعداد الإصابات بالوباء في طبرق إلى 43 حالة، وفق بيان صادر عن اللجنة. 

ويوم الثلاثاء، قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، إعادة تفعيل الحظر الجزئي داخل المدن من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحًا، والقفل التام بين المدن باستثناء الاحتياجات الخدمية، وذلك لمواجهة تفشي الوباء.

وفي وقت مبكر فجر اليوم، نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة التوزيع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى «تطور وبائي جديد» بتسجيل 161 حالة حالة موجبة.

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