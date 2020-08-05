حظر التجول في بلدية الزاوية جنوب طيلة 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 02:19 مساء
جانب من تجهيز مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت بلدية الزاوية جنوب، حظر التجول داخل البلدية طيلة 24 ساعة بناءً على قرار من لجنة مكافحة جائحة «كورونا» بالبلدية، نظرًا لتفشي الفيروس داخل منطقة الزاوية، خاصة الزاوية الجنوب.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «توقف كافة الانشطة والتجمعات والاجتماعات ومَن يخالف التعليمات يتحمل مسؤولية ذلك»، داعيًا «الجهات الأمنية إلى تطبيق الحظر الكلى اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان».

ويوم الثلاثاء، قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، إعادة تفعيل الحظر الجزئي داخل المدن من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحًا، والقفل التام بين المدن باستثناء الاحتياجات الخدمية، وذلك لمواجهة تفشي الوباء.

وفي وقت مبكر فجر اليوم، نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة التوزيع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى «تطور وبائي جديد» بتسجيل 161 حالة حالة موجبة.

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