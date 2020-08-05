انتشار أمني في سبها لتطبيق حظر التجول

سيارات شرطة في أحد شوارع سبها. (بوابة الوسط)

انتشرت دوريات تابعة لمديرية أمن سبها في شوارع المدينة، صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول الذي أصدرته اللجنة العليا التابعة للحكومة الموقتة، لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وقال الناطق باسم مديرية أمن سبها حسين ناعم لـ«بوابة الوسط» إن مدير مديرية أمن سبها أصدر تكليفات بخروج كافة الدوريات لتطبيق قرار حظر التجول من الساعة 7 مساءً إلى 7 صباحًا».

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وأشار إلى «التنبيه على المواطنين عبر مكبرات الصوت بالأخذ بالإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وإقفال المحال التجارية وعدم خروج المواطن الا للضرورة القصوى».

يشار إلى أن مدينة سبها، خاصة، وعددًا من مدن ليبيا شهدت ارتفاع حالات الإصابة و الوفيات نتيجة فيروس «كورونا المستجد».