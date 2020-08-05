«استشارية درنة» تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا»

مدينة درنة، (أرشيفية: وال بنغازي)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشارت اللجنة في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس مخالطة للحالة الصفرية القادمة من مصر».

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ونوه المنشور إلى «تسجيل حالتي إصابة لأم وابن بمنطقة العزيات غرب درنة»، مشيرًا إلى أن «الحالتين داخل العزل الطبي درنة بالفتائح كانتا قادمتين من بنغازي ولم تدخلا المدينة».

وفي الرابع والعشرين من يوليو الماضي، سجلت درنة أول حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة. فيما يبلغ إجمالي الإصابات بالوباء في درنة 8 حالات، تماثلت 4 حالات منها للشفاء، حسب اللجنة الاستشارية.

ونشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق فجر اليوم آخر خريطة للتوزيع الوبائي للفيروس لم تشمل مدينة درنة، وبلغت آخر التقديرات للإصابات 161 حالة حالة موجبة.