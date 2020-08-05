آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا» في أنحاء ليبيا

مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة التوزيع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى «تطور وبائي جديد» بتسجيل 161 حالة حالة موجبة.

وحسب الأرقام التي نشرها المركز، حلت مصراتة في المقدمة بين أعداد العينات الإيجابية المصابة بالفيروس، بواقع 81 حالة، فيما كانت الخمس والبيضاء الأقل تسجيلا للإصابات بواقع حالة واحدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة التي رصدها المركز:

طرابلس

- 7 حالات جديدة.

- 4 حالات مخالطة.

* المجموع الكلي: 11حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس.

الماية

- 3 حالات جديدة

*المجموع الكلي: 3 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس.

الخمس

- حالة واحدة جديدة

*المجموع الكلي حالة واحدة جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

زليتن

- 3 حالات جديدة.

* المجموع الكلي 3 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - زليتن.



غريان

- 7 حالات جديدة.

* المجموع الكلي: 7 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - غريان.

مصراتة

- 80 حالات مخالطة.

- حالة واحدة جديدة.

* المجموع الكلي: 81 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع مصراتة.

سبها

- 25 حالة جديدة.

- 3 حالات مخالطة.

* المجموع الكلي: 28 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.

الشاطئ

- 3 حالات جديدة.

- 3 حالات مخالطة.

*المجموع الكلي: 6 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.

بنغازي

- 12 حالة جديدة.

*المجموع الكل: 12 حالة فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.



طبرق

- 8 حالات جديدة.

* المجموع الكلي: 8 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.



البيضاء

- حالة واحدة جديدة

* المجموع الكلي: حالة واحدة فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3 حالات وفاة، بواقع حالتين في مصراتة، وحالة واحدة في زليتن، بينما تماثلت 8 حالات للشفاء في مدينة مصراتة.

إجمالي الاصابات : 4,224 حالة

الحالات النشطة : 3,495 حالة

المتعافين : 633 حالة

الوفيات : 96 شخصًا