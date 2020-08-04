وزير المواصلات بحكومة الوفاق يتفقد حريق محطة الركاب بمطار مصراتة

جانب من زيارة وزير المواصلات في حكومة الوفاق لمطار مصراتة الدولي، 4 أغسطس 2020 (صفحة الوزارة)

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق مطار مصراتة الدولي، اليوم الثلاثاء، للوقوف على الأضرار التي لحقت بمحطة الركاب نتيجة للحريق الذي شب في المحطة مساء أمس الإثنين.



وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع لمناقشة سبل إعادة إعمار المحطة، وجرى الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وتقييم الأضرار والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة.

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وخاطبت وزارة المواصلات، الجهات المعنية لتوفير المخصصات المالية، التي تشمل إنشاء محطة ركاب متكاملة، وذلك خلال الفترة الماضية.

شارك في الزيارة رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني، وكان في استقبالهم أثناء الزيارة مدير عام المطار ومساعده ومديرو الإدارات الفنية والمختصة، بإلاضافة إلى المجلس البلدي لمصراتة ومسؤولي بعض الجهات الأمنية.

جانب من زيارة وزير المواصلات في حكومة الوفاق لمطار مصراتة الدولي، 4 أغسطس 2020 (صفحة الوزارة)

جانب من زيارة وزير المواصلات في حكومة الوفاق لمطار مصراتة الدولي، 4 أغسطس 2020 (صفحة الوزارة)