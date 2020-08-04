إيقاف الرحلات من مطار مصراتة واستئنافها من «معيتيقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 12:30 مساء
مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق، إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي إلى حين إشعار آخر، نظرًا للحريق الذي تعرضت له محطة الركاب بمطار مصراتة أمس.

ونوهت المصلحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجددًا من مطار معيتيقة الدولي إبتداءً من صباح الأحد المقبل، نظرًا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حاليًا بالمطار، التي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي.

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والليلة الماضية شب حريق في صالة المغادرة بمطار مصراتة، فيما هرعت قوات الدفاع المدني للسيطرة على النيران. وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر ألسنة اللهب للنيران التي سيطرت على جزء كبير من الصالة.

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