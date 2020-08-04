بالصور.. انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 01:22 مساء
جانب من عملية انتشال جثث المهاجرين في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري تاجوراء التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل انتشلت ظهر أمس الإثنين الجثث الخمس، تم تسليمهم لمركز شرطة تاجوراء، بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ.

وشارك في أعمال تسليم الجثث مديرية أمن تاجوراء، قسم البحث الجنائي، ووحدة التحري تاجوراء بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جانب من عملية انتشال جثث المهاجرين في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
جانب من عملية انتشال جثث المهاجرين في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
جانب من عملية انتشال جثث المهاجرين في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
أثناء نقل الجثث عبر الإسعاف. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
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