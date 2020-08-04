تعليمات عاجلة في ميناء بنغازي للوقاية من «كورونا»

سفينة تبحر صوب ميناء بنغازي البحري، 20 مايو 2020. (صفحة الميناء على موقع فيسبوك)

طالب مكتب الرقابة الصحية الدولية في ميناء بنغازي البحري بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي للعاملين في الميناء، تحسبًا لفيروس «كورونا المستجد».

وفي رسالة إلى مديري ميناء بنغازي البحري والشركة الليبية للموانئ ومدير مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري، نوه مدير المكتب طارق الشريف إلى إعلان منظمة الصحة العالمية دخول ليبيا المستوى الرابع من انتشار الفيروس كورونا.

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ونبه المكتب إلى «تزايد الحالات وصعوبة تحديد الحالات الصفرية وذلك لوجود حاملين للفيروس لا تظهر عليهم أعراض مرضية، الأمر الذي يدعو إلى دق ناقوس الخطر».

وسجل انتشار فيروس «كورونا» في البلاد «تطورًا وبائيًّا جديدًا» مع حصر 226 حالة موجبة الإثنين، وحسب الأرقام التي نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حلت مصراتة في المقدمة بين أعداد العينات الإيجابية المصابة بالفيروس، بواقع 103 حالة.