تسجيل 5 إصابات بـ«كورونا» في الزاوية

جانب من تجهيز مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت بلدية الزاوية الجنوب، في وقت مبكر الثلاثاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

ونوهت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن العينات التي جرى اكتشاف إصابتها تعود إلى مخالطين.

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والإثنين، سجلت البلاد رقمًا قياسيًّا سواء في الوفيات بفيروس كورونا أو الإصابات، وحسب بيان أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد سجلت ليبيا 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء، مشيرًا إلى تلقي 48 عينة بمختبر فرع المركز الزاوية.

وبهذه النتائج يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في ليبيا 4063، منها 3345 حالة نشطة، و625 من المتعافين، و93 حالة وفاة.