إعلان الحالات الجديدة المصابة بـ«كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 06:07 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» في سرت، اليوم الإثنين، إصابة خمس حالات جديدة بالفيروس.

وقالت بلدية سرت، إن تأكيد إصابة الحالات الخمس جاء بناء على التحاليل الواردة من مختبر بنغازي المرجعي، المحالة من فريق الرصد بسرت لعدد من المخالطين، منها لحالة مسعود خميس العماري (70 عامًا) الذي توفي السبت الماضي نتيجة إصابته بالفيروس.

وفي وقت سابق، قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، فرض حظر التجوال داخل المدينة وضواحيها طيلة 24 ساعة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة 10 أيام.

وأكدت مصادر من لجنة مكافحة كورونا في سرت، أمس، إصابة نجل الفقيد العماري، بالفيروس، وهو شاب يبلغ من العمر 31 عامًا.

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