«صحة الوفاق» تعتمد التصاميم المبدئية لمستشفيين في تاجوراء

أحد تصاميم المستشفيين اللذين جرى استحداثهما في تاجوراء. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق اعتماد التصاميم المبدئية لمستشفيى «النساء والولادة والأطفال» و«تاجوراء العام» اللذين سيستحدثان بموقعين مختلفين داخل بلدية تاجوراء.



وتبلغ السعة السريرية لمستشفى «النساء والولادة والأطفال» 120 سريرًا، فيما تبلغ سعة مستشفى «تاجوراء العام» ستين سريرًا، وفق المكتب الإعلامي للوزارة. وأوضحت وزارة الصحة، أن اعتماد هذه التصاميم يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتخفيف العبء عن السعة السريرية لمستشفيات العاصمة طرابلس.

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وقال مدير إدارة المشروعات، محمد العزومي، إن وزارة الصحة «تسعى لتوفير خدمات طبية جيدة شرق العاصمة، من خلال تطبيقها سياسات موحدة تعالج المختنقات الحالية بهذه المناطق، في ظل ظروف استثنائية ومجهودات كبيرة تبذلها الوزارة لحلحلة كافة المشاكل والصعوبات.