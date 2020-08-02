سفارة كندا بعد حكم سجن بوزريبة: حرية الإعلام مهمة للشفافية والمصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 08:49 مساء
المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي (أرشيفية: صفحة الزوي على موقع فيسبوك).

انضمت السفارة الكندية في ليبيا إلى الأصوات الداعية إلى حرية الإعلام، على خلفية صدور حكم من محكمة عسكرية ببنغازي بسجن الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي، لمدة 15 عامًا.

وكتبت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «حرية الإعلام مهمة للشفافية والمساءلة والمصالحة في ليبيا».

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تعليق السفارة على وضع الإعلام في ليبيا، جاء مصحوبا بإعادة نشرها تدوينات سابقة للبعثة الأممية في ليبيا، تعرب فيه الأخيرة عن قلقها جراء الحكم الصادر ضد بوزريبة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، عن «استيائها وقلقها» من الحكم الصادر من قبل محكمة عسكرية في بنغازي بسجن الصحفي، إسماعيل بوزريبة الزوي، لمدة 15 عامًا، داعية إلى «الإفراج الفوري» عنه.

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