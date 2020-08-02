إعلان نتيجة تحليل 3 عينات مشتبه بإصابتها بـ«كورونا» في زوارة

مدينة زوارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زوارة عدم إصابة 3 عينات بفيروس «كورونا»، وذلك بعد فحصها بالمركز أمس السبت.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرت طرابلس قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بتسجيلها 31 إصابة جديدة ضمن 70 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كأدنى حصيلة يومية لإصابات الفيروس في ليبيا خلال أكثر من أسبوع.

وتوزعت الإصابات المسجلة في طرابلس بواقع 27 حالة جديدة وأربع لمخالطين، علمًا بأن هذه الحصيلة أقل بعشر حالات عما سجلته العاصمة، الجمعة، فيما حلت مصراتة ثانية في القائمة المكونة من تسع مدن بعد تسجيلها 23 إصابة جديدة بينها 18 حالة لمخالطين وخمس جديدة، وهي الحصيلة الأدنى للمدينة خلال ثلاثة أيام أحصت خلالها 281 حالة، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وسجلت جنزور ثلاث حالات بينها حالتين لمخالطين، وحالة جديدة عائدة من السفر، وقصر الأخيار ثلاث حالات جديدة، والزاوية الجنوبية وبنغازي حالة جديدة لكل منهما، إضافة إلى حالة مخالطة في صرمان، وحالتين جديدتين في بني وليد، وخمس حالات في زليتن بينها حالتين لمخالطين وثلاث جديدة.وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة شفاء من الفيروس داخل مدينة مصراتة إلى جانب تسجيل المدينة أربع حالات وفاة بسبب «كورونا»، إضافة إلى حالة وفاة في كل من بنغازي وزليتن.