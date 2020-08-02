«مكافحة الأمراض»: 70 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صحفة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تماثل حالة واحدة للشفاء، ووفاة ست حالات.

وقال المركز في بيان حمل الرقم «147» إنه تسلم، السبت، 929 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 859 عينة بينها حالة شفاء، وإيجابية 70 عينة بواقع 43 حالة جديدة، 27 حالة لمخالطين، إلى جانب تسجيل ست حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 733 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و102 من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و34 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و10 عينات من مختبر مركز بنغازي الطبي، وثماني عينات من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و42 من مختبر فرع المركز الزاوية.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3691 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 2992 حالة نشطة و619 حالة شفاء، فيما فقد 80 شخصًا حياته جراء الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.