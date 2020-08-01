قسم العزل في زليتن يستقبل حالتي إصابة بـ«كورونا»

عناصر طبية في الحجر الصحي بفندق زليتن. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏‏‏‏، اليوم السبت، دخول حالة جديدة لقسم العزل في زليتن تعاني من التهاب رئوي جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت إدارة الرصد عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة تتلقى العلاج حسب البروتوكول المتبع بالقسم، لافتة إلى استقبال قسم العزل كذلك حالة من جنسية أفريقية مصابة بالفيروس، وتعاني من نزيف بالدماغ نتيجة ضربة بالرأس تلقاها منذ خمسة أيام.

وأشارت إلى استدعاء اختصاصي جراحة الأعصاب بمركز زليتن الطبي للكشف على الحالة وتقييم الوضع الصحي وإعطاء العلاج المناسب.

وأمس الجمعة، أعلنت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏‏‏‏ وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» دخلت إلى قسم العزل بزليتن مساء الأربعاء.