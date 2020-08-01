عقوب يوصي بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية والاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 11:15 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (صحة الموقتة)

دعا وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، رؤساء وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية في البلديات إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشدده للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وأوصى جميع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية، تجنبًا لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص.

وطالب الوزير المواطنين بضرورة الحرص على النظافة الشخصية، وغسيل الأيدي بشكل مستدام، والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة، وضرورة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد، واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيدًا، مع ضرورة التبليغ العاجل علي أي حالة اشتباه تحمل أعراض فيروس «كروونا» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وجفاف الحلق، والسعال الجاف، حسب بيان لوزارة الصحة.

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وشدد علي أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبة فى إصابتهم بأى عدوى، والحرص على ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات المتمثلة بالمصارف والأسواق العامة خلال فترات التجوال، مشيرًا إلى لمنفعة ذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، مع ضرورة تنظيف اليد طوال اليوم كإجراء احترازى للحد من أى إصابات فيروسية وذلك وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد عقوب على أن الدولة الليبية قادرة على حماية أبنائها وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية لهم، وذلك بتطبيق التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية بالبلديات فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الامراض الوبائية أو المعدية.

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