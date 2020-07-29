عقوب: سجلنا 189 إصابة بـ«كورونا» من إجمالي 14359 عينة.. والوضع الوبائي غير مستقر على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 10:07 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، إن الوضع الوبائي المرتبط بجائحة فيروس «كورونا المستجد» غير مستقر «على الإطلاق»، لكنه دعا في ذات الوقت إلى التعايش مع الواقع وعدم الاستسلام للهلع والزعر؛ لأن «أغلب دول العالم عرفت الوباء وتعاملت معه وليبيا جزء من هذه العالم».

وأضاف الوزير في مقطع فيديو منشور على صفحة إدارة الإعلان بوزارة الصحة بموقع «فيسبوك»، إن إجمالي العينات المسحوبة للكشف عن فيروس «كورونا» في المنطقة الممتدة من امساعد إلى سرت إلى الكفرة وصل إلى 14359 عينة ليتبين إيجابية 189 عينة بينها 73 حالة نشطة و12 حالة وفاة، فيما تعافى 117 شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في ليبيا مارس الماضي.

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وحسب عقوب، احتلت بنغازي المركز الأول في قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا» في المنطقة من امساعد إلى سرت إلى الكفرة بتسجيلها 92 إصابة، وأجدابيا ثانية بتسجيلها 24 إصابة، فيما سجلت الجفرة 15 إصابة وبن جواد 14 إصابة، إلى جانب 11 إصابة في البيضاء و10 في الأبيار وخمسة في اهراوة، وثماني جالات في طبرق وحالتين في كل من الكفرة وسرت.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة لم تحصل على أرقام خاصة بفيروس «كورونا» من باقي المدن.

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