عقوب: ظهور البؤر الوبائية بالجنوب وعدم التزام المواطنين وراء انهيار محاولات السيطرة على وباء «كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب أن اللجنة العليا والاستشارية لمكافحة وباء كورونا اتخذت إجراءات ضبطية حقيقية على أرض الواقع للسيطرة على وباء كورونا، لكن ظهور البؤر الوبائية في الجنوب وعدم التزام المواطنين بالتباعد وحظر المدن كان سببا رئيسيا لانهيار الإجراءات التي تمت، مؤكداً أن الجهات المختصة ما زالت متماسكة وتقوم بواجباتها على الوجه الأكمل وفق خطط الخبراء وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

وتابع عقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحدث» على قناة «ليبيا الحدث»، أن عدد المواطنين العالقين الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ أكثر من 13 ألفا، مشيراُ إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على أكمل وجه من قبل اللجنة الاستشارية والبلديات وفرق الرصد وإدارة المنافذ كما تمت عملية الحجر بطريقة علمية ممتازة وبضبط جيد.

وشدد على ضبط الوضع العام في المنافذ البرية والبحرية والجوية بوضع أجهزة لفحص كل من يدخل وخضوعه للكشف الطبي؛ مع وضع حالات الاشتباه بمواقف أخرى ليتم التأكد منها، لافتاً إلى أن وزارة الصحة بدأت تعيد المواطنين لمدنهم بعد تعهدهم بالتزام الحجر المنزلي وملء النموذج الوبائي.

وأضاف أن وزارة الصحة لا تعول على ثقافة المواطنين كثيراً فهي تقوم بإجراءات قد تتعثر أحياناً وقد يساء فهمها مما يجعل المواطن ينكر وجود فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه على المواطنين عدم إنكار وجود الوباء والالتزام بالإجراءات وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضح أن وزارة الصحة قامت بتوفير 1400 سرير في مراكز الإيواء بكل بلدية، مع العلم أن الإجراءات المتخذة تتم وفق الإمكانات، فقد يأتي وقت ولا تكون كافية، مبيناً أن هناك سبع بلديات في الجنوب انتشر فيروس كورونا بها بشكل واضح.