«الرقابة على الأغذية» ينصح بالإكثار من شرب المياه عقب تناول اللحوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 10:49 صباحا
مياه الشرب، (تعبيرية: الإنترنت)

نصح مركز الرقابة على الأغذية بشرب كميات كبيرة من المياه في اليوم بعد تناول اللحوم.

وأشار المركز إلى أن المياه تساعد على تخليص الجسم من السموم، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

كما لفت البيان إلى فوائد عدة أخرى للمياه، تتمثل في التخلص من الأملاح المحتبسة، التي تسبب الانتفاخ والتورم للإنسان.

وسبق أن قدم المركز عدة نصائح للمواطنين بشأن كيفية حفظ لحوم الأضحية بطريقة صحية وسليمة.

وأوضح المركز أنه يجب الإسراع بحفظ اللحوم في المبرد بعد انتهاء عملية الذبح وتجهيز اللحوم، كما كشف عن الطريقة المثلى للتجميد، ودرجة الحرارة المثالية لتلك العملية.

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