«الرقابة على الأغذية» يقدم نصائح بشأن حفظ لحوم الأضحية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 11:17 صباحا
إحدى أسواق الأضاحي في سبها، 8 أغسطس 2019، (بوابة الوسط)

قدم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدة نصائح للمواطنين بشأن كيفية حفظ لحوم الأضحية بطريقة صحية وسليمة.

وأوضح المركز أنه يجب ذبح الأضحية في غرف نظيفة وصحية، والإسراع بحفظ اللحوم في المبرد، في خلال ساعة من تجهيزها، عند درجة حرارة تتراوح بين صفر وثلاث درجات مئوية، لمدة من 12 إلى 24 ساعة قبل التقطيع، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

الهدف من مدة التبريد
والغرض من ترك اللحوم في المبرد تلك المدة هو إتمام عملية التيبس الرمي، حسب المركز، لتكون درجة «الحموضة» مناسبة لحفظ اللحوم، وإعطاء اللون والملمس والطعم الجيد لها.

وشدد المركز على ضرورة أن تكون درجة الحرارة ثابتة، وموزعة بالتساوي على أجزاء اللحم، مع التغليف الجيد وعدم خلط اللحوم مع أي مواد أخرى؛ منعا للتلوث والمحافظة على اللحم أطول فترة ممكنة.

بعد التجميد
وقد يستمر حفظ اللحم خمسة أيام في المبرد، حسب الحالة الصحية للحيوان، ونسبة الدهون في الذبيحة، ودرجة الحرارة المثلى التي تصل إلى جميع أجزاء اللحم، وفق المركز.

وعندما ينتهي التبريد، نبه المركز على أهمية تجهيز اللحوم وتخزينها للحفظ لفترات طويلة، حيث تقسم إلى وجبات صغيرة حسب الاستعمال، مغلفة في أكياس «نايلون» صالحة للاستخدامات الغذائية، عند درجة تجميد عالية.

وفي البداية، تكون درجة التجميد ليست منخفضة كثيرا لتفادي تكون بلورات الثلج الكبيرة، ثم تثبت عند درجة التجميد المثلى لتخزين اللحوم، وهي بين 18 و20 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة 85%، حتى لا تجف اللحوم وتفقد قيمتها، حسب نصائح المركز.

ولفت البيان إلى أن مدة التجميد للحوم تتحدد بالحالة الصحية للحيوان قبل الذبح، والنزف الجيد، وإتمام عملية التيبس الرمي، والتجهيز النظيف والصحي للحوم، وثبات درجة حرارة التجميد، ونسبة الرطوبة والتغليف الجيد للحوم.

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