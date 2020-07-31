«مكافحة الأمراض»: 183 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 14 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 10:19 مساء
فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وشفاء 14 حالة، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وقال المركز في بيان حمل الرقم «146» إنه تسلم، الجمعة 31 يوليو 2020، 1152 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 969 بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 183 عينة إضافة إلى تسجيل حالة وفاة وحيدة جراء الفيروس.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 530 من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و30 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و40 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و10 عينات من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و542 من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3621 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 2929 حالة نشطة و74 حالة وفاة، فيما تعافى 618 شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%