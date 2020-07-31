«مكافحة الأمراض»: 183 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 14 حالة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وشفاء 14 حالة، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وقال المركز في بيان حمل الرقم «146» إنه تسلم، الجمعة 31 يوليو 2020، 1152 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 969 بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 183 عينة إضافة إلى تسجيل حالة وفاة وحيدة جراء الفيروس.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 530 من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و30 من مختبر المركز المرجعي زليتن، و40 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و10 عينات من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و542 من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3621 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 2929 حالة نشطة و74 حالة وفاة، فيما تعافى 618 شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.