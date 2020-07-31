بالصور: الليبيون يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احترازية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 10:12 صباحا
صبي يؤدي صلاة العيد مع المصلين في إحدى ساحات مدينة غات، 31 يوليو 2020، (بوابة الوسط)

أدى الليبيون صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة، وارتدى مصلون الكمامات الواقية، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها السلطات الصحية للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.

وفي ساحات مدن غات والمرج والجفرة التزم المصلون بترك مسافات بينهم، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة وسط وجود أمني ملحوظ، و حضور أفراد من منظمات المجتمع المدني؛ الذين عاونوا المصلين عبر تقديم المواد المعقمة لليد.

وفي الشرق سمحت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة بإقامة صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد، مع اتخاذ السلطات جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء.

فيما قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، عدم إقامة الصلاة بالمساجد أو الساحات العامة، بعد التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا، الذي بينت خطورة المرحلة الحالية، بعد تقارير صعود مؤشر تفشي عدوى الفيروس في عدة مدن ومناطق ليبية، وعدم التقيد بالإرشادات الاحترازية.

مواطنون يجتمعون في إحدى ساحات مدينة المرج لأداء صلاة عيد الأضحى، 31 يوليو 2020، (بوابة الوسط)
المصلون في ساحة بمدينة المرج
الحفاظ على التباعد بين المصلين في الساحة
المواطنون في غات خلال أداء الصلاة
الحفاظ على التباعد بين المصلين في الساحة
تجمع المواطنون في الجفرة للصلاة في إحدى ساحات المدينة
الحرص على الالتزام بالتباعد في الصلاة
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