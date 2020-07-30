شركة الكهرباء: الشبكة خرجت عن الخدمة 3 مرات في أقل من 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 08:19 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج الشبكة عن الخدمة ثلاث مرات على التوالي منذ صباح، اليوم الخميس؛ بسبب إرجاع الأحمال بالقوة في عدد من المناطق.

وقالت الشركة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن العمل «جار على قدم وساق لإعادة بناء الشبكة الكهربائية»، لافتة إلى «عمل جميع المهندسين والفنيين بمحطات الإنتاج والتحويل وغرف التحكم على مدار ساعات اليوم» لتحقيق هذا الغرض.

يشار إلى إعلان شركة الكهرباء صباح اليوم أنه بعد إعادة بناء الشبكة الكهربائية ليلة أمس الأربعاء، تم إرجاع الأحمال في بعض المناطق بالقوة، الأمر الذي أدى إلى حدوث إظلام تام من جديد في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية.

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