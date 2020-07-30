إقامة صلاة العيد فى 20 مسجدا بسرت وساحة وسط المدينة

أحد ميادين مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة فرع سرت إقامة صلاة عيد الأضحى في 20 مسجدا في سرت وضواحيها، إضافة إلى ساحة الشهداء وسط المدينة، على أن يكون توقيت الصلاة في السادسة و45 دقيقة صباح غد الجمعة.

وجرى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، بما فيها اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في سرت، للتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، ومنها ترك مسافة بين المصلين، وارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة والعناق بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال.

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ويوم الإثنين الماضي، أعلن مقرر اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة، المقدم إبراهيم الرمالي، سماح اللجنة بإقامة صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد، على أن تتخذ «كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء».