إدراج 3 مواقع ليبية في قائمة «يونسكو» للتراث العالمي

مواقع قلرزة الأثري وطلميثة الأثري وكهف هوا فطيح، (أرشيفية: الإنترنت)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» ثلاثة مواقع ليبية ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

وتلك المواقع هي «قلرزة الأثري، وطلميثة الأثري، وكهف هوا فطيح» حسب بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إذ أشارت إلى إرسالها رسالة رسمية بالإجراء إلى المندوبية الدائمة لليبيا، يوم الجمعة الماضي.

ولفت البيان إلى أن القرار «جاء بعد عمل جاد ومضنٍ لعدة أشهر، شارك فيه خبراء من مندوبية ليبيا لدى اليونسكو، مصلحة الآثار، المكتب الإقليمي لليونسكو في الرباط، مركز التراث العالمي لليونسكو، جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، جامعة أوبرلين في الولايات‏ المتحدة».

المواقع مستوفاة المواصفات

وقد قدمت الملفات الفنية بخصوص المواقع الثلاثة بعد مشاورات مكثفة على مدى الأشهر الماضية بين الأطراف المذكورة، واعتبرت ملبية للمواصفات والشروط المطلوبة.

وأثنت مديرة مركز التراث العالمي في رسالتها على جهود السلطات الليبية والخطوة الهامة التي خطتها في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لـ«يونسكو».

وتمثل هذه المواقع الثلاثة التنوع الثقافي للتراث الليبي المتمثل في حضارات ما قبل التاريخ، وحضارة ما قبل الصحراء، وحضارة البحر‏المتوسط.