إدراج 3 مواقع ليبية في قائمة «يونسكو» للتراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 05:15 مساء
مواقع قلرزة الأثري وطلميثة الأثري وكهف هوا فطيح، (أرشيفية: الإنترنت)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» ثلاثة مواقع ليبية ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

وتلك المواقع هي «قلرزة الأثري، وطلميثة الأثري، وكهف هوا فطيح» حسب بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إذ أشارت إلى إرسالها رسالة رسمية بالإجراء إلى المندوبية الدائمة لليبيا، يوم الجمعة الماضي.

ولفت البيان إلى أن القرار «جاء بعد عمل جاد ومضنٍ لعدة أشهر، شارك فيه خبراء من مندوبية ليبيا لدى اليونسكو، مصلحة الآثار، المكتب الإقليمي لليونسكو في الرباط، مركز التراث العالمي لليونسكو، جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، جامعة أوبرلين في الولايات‏ المتحدة».

المواقع مستوفاة المواصفات
وقد قدمت الملفات الفنية بخصوص المواقع الثلاثة بعد مشاورات مكثفة على مدى الأشهر الماضية بين الأطراف المذكورة، واعتبرت ملبية للمواصفات والشروط المطلوبة.

وأثنت مديرة مركز التراث العالمي في رسالتها على جهود السلطات الليبية والخطوة الهامة التي خطتها في تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لـ«يونسكو».

وتمثل هذه المواقع الثلاثة التنوع الثقافي للتراث الليبي المتمثل في حضارات ما قبل التاريخ، وحضارة ما قبل الصحراء، وحضارة البحر‏المتوسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
البعثة الأممية توثق وفاة 106 مدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا خلال الربع ...
ليبيا
ولد في ليبيا ... بريطانيا تعين ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات «إم.آي.6»
دولى
بالصور: بلدية بنغازي تشرع في ترميم بيت المدينة الثقافي
ثقافة وفن
زوجة جيف بيزوس السابقة تتبرع بـ1.7 مليار دولار من ثروة «أمازون»
منوعات
فيديو.. انطلاق مناسك الحج في السعودية في ظل إجراءات غير مسبوقة بسبب «كورونا»
عربى
ماذا قال مدرب كروتوني عن «بن علي» بعد التأهل لـ«الكالتشيو»؟
رياضة محلية
«بورنموث» يلجأ إلى القضاء بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي
رياضة عالمية
باشاغا: نتعاون مع النائب العام لمحاسبة «مسؤولين كبار» في الدولة
ليبيا
شخصيات رياضية ليبية ينعون عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة
رياضة محلية
تعرف على خريطة الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا
البحرية الأميركية: التدريبات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء لا يمكن تطعيمهم بلقاح «كورونا»