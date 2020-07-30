لجنة مكافحة «كورونا» في غريان تتسلم تجهيزات 5 غرف عزل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 02:38 مساء
غرفة في مركز عزل بغريان، 29 يوليو 2020، (المجلس البلدي غريان)

تسلمت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدية غريان شحنة من المستلزمات الطبية وتجهيزات خمس غرف خاصة بمركز العزل.

وتمثلت تلك التجهيزات في أسرّة إعاشة، وأجهزة طبية لمراقبة الحالة الصحية للمريض، حسب صور نشرها المجلس البلدي غريان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وقال وكيل ديوان بلدية غريان نصرالدين الفزاني إن لجنة الطوارئ تسلمت شحنة من المواد والمستلزمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا بعد مراسلات وجهتها إلى الجهات المختصة ووزارة الصحة بحكومة الوفاق.

ويوم السبت الماضي، أعلنت لجنة الطوارئ، وفاة مصاب سحبت منه عينة الكشف عن الفيروس في مدينة الزاوية.

وسجلت ليبيا أمس الأربعاء، أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء انتشار المرض، بواقع 205 حالات، إضافة إلى أربع وفيات و17 حالة شفاء، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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