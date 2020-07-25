«طوارئ غريان»: وفاة حالة مصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 03:44 مساء
شعار بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية غريان، اليوم السبت، وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» تعود إلى رجل سحبت منه عينة الكشف عن الفيروس في مدينة الزاوية.

وأوضحت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المتوفى ذهب في البداية إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة غريان، وتم تشخيصه باعتباره يعاني من نزلة برد حادة، وظل يتناول أدوية البرد حتى ساءت حالته وذهب إلى مدينة الزاوية ليتبين بعد سحب عينة منه إصابته بفيروس «كورونا».

وقالت اللجنة إن المصاب رجع إلى بيته وتم التواصل معه لترتيب إجراءات عزله وعلاجه، لكن توفي جراء سوء حالته، لافتًا إلى اتخاذ فريق الرصد والفريق الطبي الإجراءات الوقائية المناسبة لعملية دفنه.

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