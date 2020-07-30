الأرصاد: رطوبة عالية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 10:10 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد المناطق الساحلية رطوبة عالية خلال اليومين المقبلين، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال.

وأوضحت النشرة الجوية للمركز الصادرة اليوم الخميس، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 30-34 مْ على مناطق الساحلية، وتكون ما بين 36-41 مْ على أجدابيا وجالو والجغبوب.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس: السماء صافية مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المساء على الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32-35) مْ على المناطق الساحلية وما بين (36-40) مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من غد الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة
الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-34) مْ على المناطق الساحلية، وتكون ما بين(36-41) مْ على أجدابيا - جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
الطقس: السماء صافية إلى ظهور السحب المتفرقة من غد الجمعة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36 -41) م وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الكفرة- السرير- تازربو
الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا الجمعة.

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