وزير الخارجية الأردني يؤكد لعقيلة سعيه لفتح قنصلية في بنغازي

لقاء عقيلة صالح مع وزير الخارجية الأردني في العاصمة عمان، 29 يوليو 2020، (وال بنغازي)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه سيسعى لفتح قنصلية لبلاده في بنغازي، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

جاء ذلك خلال لقائه عقيلة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، حيث شدد الصفدي على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا و«ليبيا - ليبيا»، برعاية أممية، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

الوقوف ضد تقسيم ليبيا

وأشار إلى وقوف بلاده ضد تقسيم ليبيا والعبث بوحدتها، وتابع: «نحن كمجموعة عربية لابد علينا من دعم ليبيا لتنال أمنها واستقرارها بما يحفظ مصالح الجميع»، وأوضح أن بلاده على تواصل مستمر مع الأشقاء العرب لتوحيد الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة.

واختتم الصفدي: «الأردن دائما يجمع ولا يفرق، وما يصب في وحدة واستقرار ليبيا هو ما نسعى إليه رغم التحديات الكبيرة لكننا لن نتهاون عن ذلك».

يذكر أن عقيلة صالح يزور الأردن حاليا، حيث أجرى، مباحثات مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، صباح اليوم، حول مبادرته لحل الأزمة الليبية.