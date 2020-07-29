بدء ترميم بيت بنغازي الثقافي

بيت مدينة بنغازي الثقافي، 29 يوليو 2020، (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، بدء أعمال ترميم بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا»، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وزار مدير مكتب المشروعات بالبلدية، أسامة الكزة، ومسؤول صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي محمد شنبش مقر البيت، حيث أكد الكزة أن العمل سيكون تحت إشراف المكتب وجهاز المدن التاريخية، وسيستغرق نحو ستة أشهر من تاريخ استلام الشركة الموقع، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن مدينة بنغازي تضم نحو 1200 موقع أثري وثقافي، وقد تسببت المعارك من العام 2015 إلى العام 2018 في تدمير نحو 75% من تلك المواقع، حسب تصريح مراقب آثار بنغازي في حينه، فتحي الساحلي.

أضرار لحقت بامبنى جراء المعارك في السنوات الماضية

جانب من الأضرار على جدران المبنى الخارجية