بالصور: ضبط أغذية منتهية الصلاحية في محال بطبرق

أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال تفتيش محل بطبرق، 29 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أغذية منتخية الصلاحية، متداولة داخل محال في بلدية طبرق.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة رفقة الأجهزة الضبطية متمثلة في جهاز الحرب البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى العثور على منتجات غذائية بها ألوان صناعية غير مسموح بها، إضافة إلى مواد أعيد تعبئتها من العبوات الأصلية إلى عبوات أصغر حجما، دون بيانات توضيحية، مما يعتبر مخالفة قانونية وصحية، وقد أحيل التقرير إلى الحرس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.

جانب من معاينة السلع