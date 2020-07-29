بالصور: ضبط أغذية منتهية الصلاحية في محال بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 09:55 صباحا
أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال تفتيش محل بطبرق، 29 يوليو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أغذية منتخية الصلاحية، متداولة داخل محال في بلدية طبرق.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة رفقة الأجهزة الضبطية متمثلة في جهاز الحرب البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى العثور على منتجات غذائية بها ألوان صناعية غير مسموح بها، إضافة إلى مواد أعيد تعبئتها من العبوات الأصلية إلى عبوات أصغر حجما، دون بيانات توضيحية، مما يعتبر مخالفة قانونية وصحية، وقد أحيل التقرير إلى الحرس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.

جانب من معاينة السلع
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على خريطة الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا
البحرية الأميركية: التدريبات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
دولى
الحجاج يمضون ساعات العزل الأخيرة قبل بدء المناسك في مكة
عربى
إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس «كوفيد-19»
رياضة محلية
أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
استطلاع رأي: 63% من الليبيين يحبذون تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين
ليبيا
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم