السفير الألماني لمعيتيق: التصعيد العسكري ليس في مصلحة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 04:45 مساء
لقاء معيتيق مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، الثلاثاء، 28 يوليو 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، «إن التصعيد العسكري ليس في مصلحة الليبيين»، مؤكدا دعم بلاده الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبية من خلال مخرجات برلين المنعقد نهاية السنة الماضية، حسب إدارة التواصل والإعلام.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء بطرابلس، حيث جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والوضع العسكري في مدينتي سرت والجفرة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء معيتيق والسفير الألماني بحث أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال الطاقة.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات الألمانية العاملة في مجال الكهرباء، بعد تحسن الوضع الأمني بالمنطقة الغربية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم