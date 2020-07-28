السفير الألماني لمعيتيق: التصعيد العسكري ليس في مصلحة الليبيين

لقاء معيتيق مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، الثلاثاء، 28 يوليو 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، «إن التصعيد العسكري ليس في مصلحة الليبيين»، مؤكدا دعم بلاده الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة الليبية من خلال مخرجات برلين المنعقد نهاية السنة الماضية، حسب إدارة التواصل والإعلام.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء بطرابلس، حيث جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والوضع العسكري في مدينتي سرت والجفرة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء معيتيق والسفير الألماني بحث أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال الطاقة.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات الألمانية العاملة في مجال الكهرباء، بعد تحسن الوضع الأمني بالمنطقة الغربية.

